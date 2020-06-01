Российские медики получили полмиллиарда рублей за пациентов с коронавирусом

После вмешательства прокуроров 20 тысячам медиков выплатили полагающиеся им надбавки за лечение коронавирусных пациентов на общую сумму полмиллиарда рублей. Об этом Генпрокуратура сообщила принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

520 миллионов рублей получили с опозданием врачи, а также средний и младший медперсонал в Дальневосточном, Северо-Кавказском, Сибирском и Южном федеральных округах после направления органам госвласти представлений о выявленных нарушениях. При этом в ведомстве отметили, что по итогам проверок прокуроры находят значительное количество фактов несвоевременных выплат полагающихся надбавок.

В настоящее время расследуется первое уголовное дело о халатности, возбужденное Следственным комитетом России в связи невыплатой надбавок медикам, работающим с пациентами COVID-19. Преступление было выявлено в городе Армавир Краснодарского края в службе скорой помощи.

14 мая сообщалось о распоряжении правительства, согласно которому медикам полагаются ежемесячные надбавки. Согласно документу, врачам скорой помощи выделят по 50 тысяч рублей в месяц, а врачам в стационарах — по 80 тысяч рублей. Средний и младший медперсонал и водители скорой помощи, в том числе военные и приравненные к ним, получат от 25 до 50 тысяч рублей в месяц.

Всего для стимулирующих выплат медицинским работникам Минобороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН, а также Управделами президента из резервного фонда правительства России выделят 4,8 миллиарда рублей.

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