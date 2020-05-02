Собянин назвал число заразившихся коронавирусом московских врачей

Власти Москвы назвали число врачей, которые заразились коронавирусом. По словам мэра города Сергея Собянина, свыше двух тысяч медиков инфицированы. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«То есть около тысячи человек болеют, тысяча переболела», — уточнил Собянин.

Градоначальник указал, что медики находятся в зоне риска, поэтому им необходимо повысить зарплату. По его словам, общая надбавка для медиков составит 150 тысяч рублей.

Ранее Собянин говорил о том, что коронавирусом заразились в среднем два процента жителей столицы. Отвечая на вопрос о возможной дате ослабления ограничений, которые действуют в городе в рамках противодействия распространению инфекции, мэр подчеркнул, что обсуждать это можно будет в середине мая. Сейчас городские власти, наоборот, раздумывают над ужесточением принятых мер.

За последние сутки в Москве было выявлено 5358 новых зараженных, что значительно больше, чем в предыдущие дни, когда число зафиксированных случаев не превышало 3,6 тысячи. Всего в столице заражены более 60 тысяч человек, в целом по стране — свыше 124 тысяч.

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