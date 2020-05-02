Собянин назвал вероятную дату ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал вероятную дату ослабления ограничений, введенных в столице в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом он заявил в субботу, 2 мая, в интервью в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, говорить об этом можно будет в середине текущего месяца. «Если мы увидим к середине мая, что нагрузка спадает, тогда можно подумать о мерах послабления в связи с коронавирусом», — заявил градоначальник.

Ранее 2 мая Собянин заявил о планах по ужесточению действующих в Москве ограничений. Он отметил, что для снижения числа людей на улицах власти могут ужесточить контроль за выдачей цифровых пропусков и сократить количество выдаваемых разрешений на перемещение по городу.

За последние сутки в Москве было выявлено 5358 новых зараженных, что значительно больше, чем в предыдущие дни, когда число зафиксированных случаев не превышало 3,6 тысячи. Общее число случаев инфицирования в столице превысило 60 тысяч.

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