В Москве приготовились ужесточить ограничения из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовности ужесточить режим ограничений, если этого потребует ситуация. Об этом он заявил в эфире программы «Опасный вирус 4» на телеканале «Россия 1».

Основным инструментом для ужесточения мер станет сокращение выдачи цифровых пропусков. «Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем их выдачи. Ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок между ними», — подчеркнул Собянин.

Мэр добавил, что послаблений не будет до тех пор, пока есть рост заболеваний. Он отметил, что в противном случае система здравоохранения Москвы испытает слишком большую нагрузку.

За последние сутки в России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом. Новые случаи зафиксировали в 83 регионах. Наибольшее число новых заразившихся — в Москве (5358), Московской области (807) и Санкт-Петербурге (323).

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