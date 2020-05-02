Названо время появления коронавируса в России

До марта 2020 года в России не было коронавируса нового типа SARS-CoV-2, поэтому россияне не могли переболеть в январе-феврале, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«В Российской Федерации тогда коронавируса, вот именно этого коронавируса, не одного из нескольких десятков, а именно этого коронавируса, тогда в России и Москве не было, это абсолютно доподлинно на сегодня уже доказано тем, что иммунитет у наших сограждан есть у очень небольшой доли от всей популяции», — подчеркнула Попова в разговоре о появлении инфекции в российских границах.

За последние сутки по всей России выявлено 9623 тысячи новых случая, из них у более чем 46 процентов пациентов не наблюдалось никаких клинических проявлений болезни. Скончались, по официальным данным, 57 пациентов с коронавирусом, выздоровели 1793 человека. Общее число заразившихся за время эпидемии — 124 054.

Ранее 2 мая сообщалось, что ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России. По уточненному прогнозу, эпидемия должна закончиться 8 августа. При этом 99 процентов случаев заболевания должно быть выявлено 3 июля.

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