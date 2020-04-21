Оценен реальный масштаб заражения коронавирусом

Ученые Университета Южной Калифорнии подтвердили, что коронавирус распространен гораздо шире, чем показывает официальная статистика и результаты тестов, а уровень смертности — намного ниже. К такому выводу специалисты пришли на основе результатов исследования инфицированных в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Оказалось, что примерно 4,1 процента взрослого населения округа Лос-Анджелес имеют антитела к вирусу. С учетом погрешности уровень заражения варьировался от 2,8 до 5,6 процента, или примерно от 220 до 440 тысяч взрослых. Хотя к этим показателям некоторые специалисты отнеслись скептически, исследование подтверждает выводы других ученых, согласно которым существует огромное число зараженных, которые не имеют симптомов или чувствуют лишь легкое недомогание.

Тесты, которые были использованы специалистами, могут часто приводить к ложноположительным или ложноотрицательным результатам. По словам других ученых, они могут давать иллюзию, что на самом деле вирус не так опасен, и многие могут переболеть COVID-19 в легкой форме.

Даже если инфицированы четыре процента населения округа, это значит, что эпидемия находится на ранней стадии развития, и потенциально заразиться могут еще больше людей.

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