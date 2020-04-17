Ученые захотели побороть коронавирус с помощью собак

К борьбе с коронавирусом в скором времени, возможно, подключат собак — британские ученые начали разрабатывать интенсивную программу тренировок, которая научит питомцев распознавать коронавирус у бессимптомных больных. Об этом пишет New York Post.

Ожидается, что программа тренировки четвероногих будет готова в течение следующих шести недель, заявили в Лондонской школе гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine). Глава департамента по контролю за болезнями Джеймс Логан (James Logan) уточнил, что программа пока находится на ранней стадии разработки.

Ученый также объяснил, почему исследователи захотели работать с животными и как собаки могут стать полезными в борьбе с коронавирусной инфекцией. Логан считает, что у заболеваний есть свои специфические запахи, и COVID-19, вероятно, не исключение. Он выразил уверенность в том, что собаки смогут распознать инфекционную болезнь по запаху благодаря хорошо развитому обонянию.

Помимо этого, утверждается, что эти животные умеют чувствовать и реагировать на температурные изменения тела человека.

Отмечается, что собаки уже задействованы в выявлении таких недугов, как малярия, диабет, болезнь Паркинсона и рак.

16 апреля доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала в интервью «Ленте.ру» о механизме передачи коронавируса между человеком и домашними питомцами.

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