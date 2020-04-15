Названы признаки тяжелой формы коронавируса

Американские медики назвали факторы, которые влияют на ход протекания болезней, вызванных коронавирусом. Исследование ученых из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете (США) было опубликовано в библиотеке медицинских препринтов medRxiv.
Специалисты опирались на статистические данные обследования пациентов с COVID-19. Примерно в половине из 4103 случаев пациентам требовалась госпитализация, 650 человек были направлены на интенсивную терапию или умерли. Ученые заметили, что признаками тяжелой формы COVID-19 являются повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина.
Статистика показала, что чаще всего болезнь протекала в тяжелой форме у пациентов пожилого возраста, в группах старше 75 лет или в группе людей, чей возраст колебался в диапазоне от 65 до 74 лет. При этом специалисты подчеркнули, что более серьезным фактором тяжелого протекания болезни является не возраст, а низкий показатель насыщения крови кислородом, примерно меньше 88 процентов. Также болезнь чаще протекала в тяжелой форме у страдающих ожирением.
Ученые подытожили, что знания о том, какие группы людей хуже переносят коронавирус, помогли бы улучшить качество помощи пациентам. Медики заметили, что на данном этапе развития пандемии у врачей нет необходимого объема данных для соответствующих выводов.
По состоянию на 15 апреля число зараженных коронавирусом в мире превысило два миллиона человек. Из 2 001 359 инфицированных 130,5 тысячи умерли, более 482 тысяч вылечились. Наиболее пострадавшими от пандемии считаются США, Испания, Италия, Германия и Франция.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения