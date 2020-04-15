Названы признаки тяжелой формы коронавируса

Американские медики назвали факторы, которые влияют на ход протекания болезней, вызванных коронавирусом. Исследование ученых из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете (США) было опубликовано в библиотеке медицинских препринтов medRxiv.

Специалисты опирались на статистические данные обследования пациентов с COVID-19. Примерно в половине из 4103 случаев пациентам требовалась госпитализация, 650 человек были направлены на интенсивную терапию или умерли. Ученые заметили, что признаками тяжелой формы COVID-19 являются повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина.

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Статистика показала, что чаще всего болезнь протекала в тяжелой форме у пациентов пожилого возраста, в группах старше 75 лет или в группе людей, чей возраст колебался в диапазоне от 65 до 74 лет. При этом специалисты подчеркнули, что более серьезным фактором тяжелого протекания болезни является не возраст, а низкий показатель насыщения крови кислородом, примерно меньше 88 процентов. Также болезнь чаще протекала в тяжелой форме у страдающих ожирением.

Ученые подытожили, что знания о том, какие группы людей хуже переносят коронавирус, помогли бы улучшить качество помощи пациентам. Медики заметили, что на данном этапе развития пандемии у врачей нет необходимого объема данных для соответствующих выводов.

По состоянию на 15 апреля число зараженных коронавирусом в мире превысило два миллиона человек. Из 2 001 359 инфицированных 130,5 тысячи умерли, более 482 тысяч вылечились. Наиболее пострадавшими от пандемии считаются США, Испания, Италия, Германия и Франция.

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