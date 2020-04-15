Названо время действия иммунитета против коронавируса

Есть коронавирусы, к которым антитела сохраняются около трех месяцев, и, следовательно, повторно заразиться можно довольно быстро, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии Национального медицинского исследовательского центра гематологии Григорий Ефимов.

«Это возбудители обычной ОРВИ. Они с нами миллионы лет, приспособились к нам, научились уходить от иммунного ответа. А новый коронавирус [SARS-CoV-2] только впрыгнул в человеческую популяцию. Непонятно, как он себя поведет», — сказал специалист.

По его словам, имеющиеся исследования не позволяют сделать однозначные выводы о времени действия иммунитета против SARS-CoV-2, поскольку «слишком мало времени прошло после выздоровления первых пациентов».

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«Но мы можем опираться на данные по SARS-CoV, геном которого значительно совпадает с РНК нового коронавируса. По нему мы знаем, что антитела сохраняются в крови в довольно высокой концентрации один-два года. Вполне вероятно, что так будет и с SARS-CoV-2», — предположил ученый.

В апреле немецкие и британские ученые опубликовали в Nature статью, в которой утверждалось, что вызывающий заболевание COVID-19 коронавирус SARS-CoV-2 размножается в организме человека не только в легких, но и в верхних дыхательных путях и кишечнике.

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