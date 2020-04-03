Внутри человека нашли новые очаги размножения коронавируса

Вызывающий заболевание COVID-19 коронавирус SARS-CoV-2 размножается в организме человека не только в легких. Очагом распространения инфекции являются также верхние дыхательные пути и кишечник. Соответствующее исследование немецких и британских ученых, пока не прошедшее рецензирование, направлено на публикацию в журнал Nature.
Специалисты провели подробный анализ девяти случаев заболевания COVID-19. В образцах у каждого больного содержание вируса в образцах с глотки было особенно высоким в течение первой недели после обнаружения симптомов заболевания.
Кроме того, у одного и того же больного COVID-19 в верхних дыхательных путях и легких были найдены различные штаммы SARS-CoV-2, что указывает на их независимое друг от друга развитие. Ученые утверждают, что моча и кровь никогда не давали положительный результат на SARS-CoV-2.
Специалисты полагают, что присутствие SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях способствует незаметной передаче инфекции от больных с легкой формой здоровым.
«COVID-19 может проявляться как легкое заболевание верхних дыхательных путей. Активная репликация вируса в верхних дыхательных путях предоставляет потенциальную возможность сдерживание COVID-19 в перспективе», — говорится в статье.
В марте биолог Джордж Виттемьер из Университета штата Колорадо (США) заявил, что запрет торговли мясом диких животных помог бы избежать многих вирусных инфекций, с которыми в последние десять лет сталкивается человек.
В том же месяце Американский колледж врачей сообщил, что SARS-CoV-2 может обнаруживаться в образцах мокроты и кала, даже если коронавируса нет в пробах с носоглотки.
Также в марте американские и швейцарские ученые установили, что при относительной влажности воздуха от 40 до 60 процентов коронавирус SARS-CoV-2 передается от больных здоровым значительно реже, чем в условиях более низкой или высокой влажности.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения