Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
Как рассказала Попова, на данный момент в России не зафиксировано повторных случаев заражения. При этом она отметила, что даже если переболевший человек чувствует себя хорошо, он может быть переносчиком болезни. «Могу сразу сказать, что очень долго вирус покидает организм», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.
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