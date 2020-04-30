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ВОЗ рассказала о рисках повторного заражения коронавирусом

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Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о рисках повторного заражения коронавирусом. Человек, организм которого выработал иммунитет к коронавирусной инфекции, может заразиться повторно — наличие антител не означает безопасность. Об этом в четверг, 30 апреля, в интервью ТАСС рассказала официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, пока неизвестно, насколько активно антитела, появляющиеся при контакте организма с COVID-19, будут бороться с инфекцией в будущем. Вуйнович также отметила, что заражение может произойти и в том случае, если вирус не мутирует.

«Очень важно набирать знания об этом вирусе и понимать, что и как происходит», — рассказала официальный представитель ВОЗ, говоря об исследования российских лабораторий.

28 апреля сообщалось, что в России снизились темпы распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, за прошедший месяц темп прироста нового числа инфицированных снизился в 3,5 раза.

По состоянию на 30 апреля известно, что в России насчитывается более 106 тысяч зараженных коронавирусом в 85 регионах— это рекордные показатели в абсолютных цифрах с начала эпидемии. За последние сутки было зарегистрировано 7099 новых случаев заражения и 101 летальный исход. За весь период выздоровели 11 619 пациентов, 1073 человека скончались от осложнений.

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