В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах. Об этом в четверг, 30 апреля сообщает в своем Telegram-канале московский оперативный штаб.

При этом, в относительных величинах суточный прирост, зафиксированный 30 апреля, не является рекордным. Он составил +7,1 процента.

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.

В течение всего периода эпидемии умерло 1073 человека. За последние сутки зафиксирован 101 летальный исход. Наиболее высокие показатели смертности пациентов с коронавирусом отмечены в Псковской области — 5,37 процента.

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