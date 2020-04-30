Число умерших пациентов с коронавирусом в России превысило тысячу

Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в России за последние сутки возросло на 101 человека. Общее число смертей превысило тысячу и составило 1073 случая, сообщает московский оперативный штаб в своем Telegram-канале.

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Общее число зараженных в России превысило 100 тысяч — на сегодняшний день зарегистрировано 106 498 случаев во всех 85 регионах. 7099 новых пациентов появилось за сутки. Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве (3093 случая), Московской области (793 случая) и Санкт-Петербурге (336 случаев).

На сегодняшний день выздоровели 11 619 россиян. В Москве за сутки выписаны 525 человек. Таким образом, в столице удалось победить болезнь 5135 пациентам.

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в мире на утро 30 апреля составляет 3 193 961. Таким образом, прирост числа заболевших за сутки составил 77,2 тысячи. С начала пандемии умерли 227 644 человек. Более 972 тысяч пациентов выздоровели.

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