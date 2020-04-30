Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали 7099 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3903), Московской области (793), Петербурге — 336. Далее идут Дагестан (158), Нижегородская (150), Брянская (118), Калужская (113) и Мурманская (101) области. За сутки зарегистрирован 101 летальный исход, выздоровели 1333 человека.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!