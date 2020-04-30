Число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч

В России общее число зараженных коронавирусом превысило 106 тысяч в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

За последние сутки было зарегистрировано 7099 новых случаев заражения и 101 летальный исход. За весь период выздоровели 11 619 человек, 1073 пациента умерли.

По данным на 29 апреля в стране было выявлено 99 399 случаев заражения. 10 286 человек выздоровели, 972 — умерли.

По мнению доктора медицинских наук, профессора, академика РАН Василия Акимкина, пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая. По его словам, после этого будет снижение заболеваемости. Акимкин отметил, что меры разграничительного характера оказывают положительный эффект на снижение темпов роста заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал выход России на плато по коронавирусу. «Можно робко надеяться, что Россия вышла на плато по коронавирусу, но все будет зависеть от дисциплины на майские праздники», — отметил он.

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