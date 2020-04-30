Кремль понадеялся на выход России на плато по коронавирусу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на выход России на плато по коронавирусу в интервью RTVI. Видеозапись опубликована на YouTube.

«Можно робко надеяться, что Россия вышла на плато по коронавирусу, но все будет зависеть от дисциплины на майские праздники», — отметил Песков.

Ранее Песков признал, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно.

По состоянию на 29 апреля в России коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразилось почти 6 тысяч. Более 10 тысяч из них выздоровели, 1037 пациентов погибли.

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