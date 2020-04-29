Кремль признал невозможным назвать дату окончания эпидемии коронавируса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно. Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 29 апреля.

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«Если у ученых из Сингапура существует иная точка зрения, и они ее публикуют, мы вам рекомендуем звонить в Сингапур», — заявил пресс-секретарь президента, комментируя прогноз исследователей Сингапурского университета, которые предсказали завершение пандемии в начале августа.

По словам Пескова, российские власти руководствуются тем, что «назвать дату окончания эпидемии невозможно».

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что окончание эпидемии коронавируса в России будет возможным, когда ежедневно будет регистрироваться не более ста случаев заражения. По его словам, нынешние шесть тысяч инфицирований в день свидетельствуют о продолжении пандемии.

По состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразилось почти 6 тысяч. Более 10 тысяч из них выздоровели, 972 пациента погибли.

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