Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России полностью завершится в августе. Об этом говорится в уточненном прогнозе аналитиков Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD).

По подсчетам ученых, Россия прошла пик заболеваемости 27 апреля. Окончательно инфекция исчезнет в стране 7 августа. Накануне в SUTD подсчитали, что эпидемия в России должна завершиться к 20 июля.

По новым данным, 97 процентов всех случаев инфицирования от общего числа зараженных будут выявлены к 23 мая, а 99 процентов — к 2 июня. Эксперты назвали эти даты, опираясь на анализ имеющихся данных статистики заболеваемости.

В ночь на 29 апреля сообщалось, что в Москве умерли 67 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число умерших с коронавирусом в столице превысило 500, увеличившись до 546. Всего в Москве зафиксировано более 48,4 тысяч случаев COVID-19, при этом 4130 пациентов вылечились.

По последним данным, всего в России зафиксировано 93,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано 867 летальных исходов, 8456 человек вылечились.

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