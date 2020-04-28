В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

Отмечается, что у всех пациентов была подтверждена пневмония и получен положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, общее число умерших с коронавирусом в столице возросло до 546. Всего в Москве зафиксировано более 48,4 тысяч случаев COVID-19, при этом 4130 пациентов вылечились.

По последним данным, всего в России зафиксировано 93,5 случаев заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано 867 летальных исходов, 8456 человек вылечились.

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