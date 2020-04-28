В Москве резко выросло число выздоровевших пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки резко выросло число вылечившихся от коронавируса — оно составило 606 человек, почти в два раза больше, чем в прошедшие дни. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба.
Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, выросло до 4130, добавила Ракова.
26 апреля в оперштабе сообщали, что в Москве выздоровели 128 человек, проходивших лечение от коронавируса, 25 апреля — 312.
Ранее стало известно, что в Москве умерли 44 пациента с коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 479. По последним данным, в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения за сутки, общее число инфицированных по всей стране составляет 87 147. За весь период зарегистрировано 794 летальных исхода, 7346 человек вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения