В Москве резко выросло число выздоровевших пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки резко выросло число вылечившихся от коронавируса — оно составило 606 человек, почти в два раза больше, чем в прошедшие дни. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба.

Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, выросло до 4130, добавила Ракова.

26 апреля в оперштабе сообщали, что в Москве выздоровели 128 человек, проходивших лечение от коронавируса, 25 апреля — 312.

Ранее стало известно, что в Москве умерли 44 пациента с коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 479. По последним данным, в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения за сутки, общее число инфицированных по всей стране составляет 87 147. За весь период зарегистрировано 794 летальных исхода, 7346 человек вылечились.

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