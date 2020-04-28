Пройден пик продуктовой паники в Москве

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отчиталась о прохождении пика продуктовой паники в Москве. Об этом сказано в заявлении на сайте органа.

Регулятор в течение месяца мониторил рост цен на социально значимые продовольственные товары. «Аналитика показала, что ценовая ситуация на рынке социально значимых продовольственных товаров стабильна, скачкообразного роста цен не наблюдается», — говорится в сообщении.

Согласно данным ФАС на основе обращений от жителей Москвы, пик продуктовой паники и ажиотажного спроса пройден. Продукты питания в столичных магазинах экономически и физически доступны, дефицита не наблюдается, заключили в службе.

В середине апреле ФАС заявила о преодолении имбирного кризиса. Цены за один килограмм продукта достигали 3-7 тысяч рублей из-за действия спекулянтов и недобросовестных торговцев, а также фейковой информации. Отмечалась стабилизация цен на имбирь: так, федеральные торговые сети устранили дефицит имбиря на своих полках, установив на него рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 рублей за 1 килограмм.

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