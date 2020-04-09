В Госдуме рассказали о беспределе с ценами на продукты в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о беспределе с ценами на продукты в России в условиях пандемии коронавируса, он попросил премьер-министра Михаила Мишустина взять на особый контроль эту ситуацию. Об этом сообщает «Парламентская газета» в четверг, 9 апреля.
По словам Володина, стоимость некоторых овощей и фруктов выросла в десятки раз. «Получается, что эти наши торговые сети, особенно самые большие, просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, выплат дополнительных, заработных плат», — сказал Володин на совещании фракции «Единой России» с кабмином.
Он призвал не только остановить этот беспредел, но и осудить. «Совесть теряют последнюю», — заключил спикер нижней палаты парламента.
Ранее в четверг сообщалось, что премьер-министр поддержал предложение «Единой России» по заморозке цен на продукты, лекарства, и товары первой необходимости.
7 апреля в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что усилили работу по мониторингу цен на социально значимые продукты.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения