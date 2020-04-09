Мишустин поддержал заморозку цен на продукты

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» по заморозке цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
В частности, глава правительства выступил за ограничение цен на лекарства, еду и другие товары первой необходимости, уточнил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Также Мишустин поддержал идею о поддержке бизнеса, введение налоговых каникул и отсрочку уплаты арендных платежей.
Ранее в апреле исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков объявил об угрозе роста цен на продукты на 5-20 процентов. По его словам, повышение коснется консервированной продукции, кофе, чая и какао. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заверили, что эти опасения беспочвенны.
За последние сутки в России зафиксировано более полутора тысяч случаев заражения коронавирусом. В общей сложности COVID-19 в стране инфицированы более 10 тысяч человек. За все время умерло 76 человек, выздоровели 698 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения