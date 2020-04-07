Россиян предупредили о резком росте цен на продукты

Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара. Такую информацию привел исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, пишут «Известия».

По его словам, инициативу уже одобрили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), то есть ведомство согласилось с обоснованностью таких желаний поставщиков.

Материалы по теме Путин представил план борьбы с коронавирусом Выплаты по кредитам отсрочат, а доходы по банковским вкладам обложат налогом

Так, на 20 процентов вырастут цены на консервированную продукцию, кофе, чай и какао. Эти товары в основном привозные, и рост связан с курсом доллара.

Макаронные изделия подорожают на 5-15 процентов, также станут дороже хлеб и другие товары, в которых используют муку и зерно. Причиной названы резко увеличившиеся расходы транспортных компаний — с начала марта они выросли в два раза.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут уточнил, что себестоимость хлеба выросла на 5-7 процентов, но торговые сети могут смягчить подорожание, если сократят собственную наценку на продукцию. В Рыбном союзе назвали рост цен неизбежным, поскольку выросли расходы на транспортировку и обеспечение безопасности труда сотрудников, подорожала тара и упаковочные материалы, а кроме того, много рыбы импортируется.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) пообещали сделать все возможное для сдерживания цен, в том числе начать продавать товары из категории социально значимых с нулевой наценкой.

Ранее стало известно, что правительство решило не допустить поставки в Россию дешевого бензина из-за рубежа, который мог бы снизить транспортные расходы. В настоящее время в Европе из-за обрушившихся цен на нефть топливо стало дешевле, чем в России, даже с учетом пошлины, но вскоре власти объявят запрет на импорт — предварительно до сентября.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!