Названы регионы России с самыми большими тратами на еду

Российскими регионами с самыми большими тратами жителей на еду стали Ингушетия, Дагестан, Чукотка и Смоленская область. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные аналитиков рейтингового агентства АКРА.

Так, в Ингушетии доля расходов составляет 59 процентов от общего семейного дохода, в Дагестане — 55 процентов, на Чукотке и в Смоленской области — по 48 процентов. В пятерку лидеров также вошла Кабардино-Балкария (45 процентов).

Самая низкая доля расходов населения на питание зафиксирована в Ханты-Мансийском автономном округе (24 процента), в Москве и Московской области (по 25 процентов), в Татарстане (26 процентов) и в Мурманской области (26 процентов).

В агентстве отметили, что доля расходов на еду в последние 15 лет сокращалась, при этом продукты питания по-прежнему остаются основной статьей трат домохозяйств.

В декабре 2019 года Росстат опубликовал исследование об обеспеченности российских семей продуктами питания. В нем говорится, что каждая шестая семья сообщила об ухудшении своего питания за последний год, обратного мнения придерживаются 12 процентов. Подавляющее большинство, 71,3 процента, не заметили изменений в рационе. В среднем российские семьи тратят на еду более трети расходов — 34,3 процента. Больше всего уходит у семей, в которых только пенсионеры, — 40,6 процента.

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