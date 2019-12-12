Российские семьи оценили обеспеченность продуктами питания

Только 3,9 процента российских семей считают, что им иногда не хватает еды. О полной обеспеченности теми продуктами, которые они хотят, рассказали 51,7 процента, еще 43,7 процента утверждают, что еды им достаточно, но не всегда желаемой. Такие сведения содержатся в исследовании Росстата о рационе питания населения в 2018 году.

Чаще всего еды не хватает многодетным семьям (6,4 процента) и неполным (6,2 процента). Для молодых семей с детьми этот показатель составляет 3,5 процента, при этом 56,4 процента утверждают, что покупают ту еду, которую хотят, и им хватает.

В целом доля семей, утверждающих, что им достаточно желаемой еды, сократилась за пять лет, с 2013 года, на 0,6 процентного пункта.

Также в исследовании говорится, что каждая шестая семья сообщила об ухудшении своего питания за последний год, обратного мнения придерживаются 12 процентов. Подавляющее большинство, 71,3 процента, не заметили изменений в рационе.

В среднем российские семьи тратят на еду более трети расходов — 34,3 процента. Больше всего уходит у семей, в которых только пенсионеры, — 40,6 процента.

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