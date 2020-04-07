Россиян оставят без дешевого бензина. Правительство введет запрет на импорт иностранных нефтепродуктов чтобы не допустить поставок дешевого бензина на внутренний рынок. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники на рынке и неназванных федеральных чиновников.

С соответствующей инициативой выступило Минэнерго — ее поддержал и профильный министр Юрий Борисов. По данным одного из собеседников издания, мера будет реализована уже в апреле: сначала о ней объявят компаниям, а затем закрепят законодательно. Предварительно ограничения продлятся до сентября 2020 года — в течение этого периода, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть.

Таким образом российские власти хотят защитить рынок о дешевого топлива. В связи с тем, что в России действует механизм сглаживания цен, цены на бензин не снижаются, несмотря на падение нефтяных котировок. Демпфер предполагает, что нефтяники доплачивают государству, если внутренний рынок становится премиальным; в случае образования дисконта по сравнению с поставками на экспорт, государство доплачивает компаниям, чтобы они не поднимали цены.

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По данным на 6 апреля, российский бензин оказался намного дороже импортного за вычетом транспортных и налоговых расходов. В таких условиях импорт зарубежного бензина неизбежен, заверил РБК главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. В этом случае нишу российского топлива займет дешевый заграничный бензин, произойдет затоваривание рынка и российским НПЗ придется снижать загрузку.

Ранее россиян призвали не ждать низких цен на бензин, так как действующая система ценообразования не позволяет сделать бензин дешевле.

В конце марта ситуация на нефтяном рынке привела к тому, что бензин в Европе стал значительно дешевле, чем в России. По прогнозам экспертов, даже с учетом пошлины импорт топлива будет выгоден для АЗС. Однако, как утверждают источники в Минфине, правительство намерено не допустить импорта, что в последний раз было в 1990-е годы, с помощью введения заградительной пошлины на зарубежный бензин.

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