России предсказали массовые закупки бензина за рубежом

Резкое снижение цен на нефть может привести к тому, что в России начнут массовые закупки бензина за рубежом, как это происходило в 1990-е годы, когда стране не хватало своего производства. Эксперты предсказали, что, если власти не примут срочных мер, резкого увеличения импорта не избежать, пишет «Коммерсантъ».

На данный момент бензин в Европе дешевле российского — не менее чем на 6-8 тысяч рублей за тонну. Даже с учетом ввозной пошлины при нынешнем курсе рубля и НДС в европейской части страны он будет стоить 37 тысяч рублей за тонну.

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Еще более выгодным для российских АЗС станет импорт из Белоруссии, когда местные НПЗ получат российскую нефть без пошлин. При этом на бирже СПбМТСБ стоимость АИ-92 и АИ-95 составляет 41,5 тысячи и 43 тысячи рублей соответственно.

Причиной такой ситуации стал демпфер, который правительство ввело для сглаживания колебаний цен на нефть на мировых рынках. Если стоимость сырья выше определенной отметки, то власти компенсируют нефтяникам потери на внутреннем рынке. А если наоборот, то уже компании платят в бюджет. Таким образом стоимость бензина в России не реагирует на динамику нефтяных котировок и не падает даже при нынешнем обвале стоимости сырья.

Как отмечает Сергей Ежов из Vygon Consulting, если нефтяные компании в рамках конкурентной борьбы решат снизить цены для россиян, то, исходя из действующих правил, увеличат свои убытки.

По мнению эксперта, чтобы не доводить ситуацию до абсурда, в правительстве должны срочно скорректировать демпфер. Однако в Министерстве финансов заявили, что пока не рассматривают эту возможность. Источники утверждают, что более вероятным станет введение заградительной пошлины, делающей импорт невыгодным.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов пообещал, что цены на бензин в России не будут снижены из-за резкого падения нефтяных котировок, но и повышаться тоже не будут. В свою очередь владельцы российских АЗС заявили, что из-за ситуации с коронавирусом без поддержки правительства топливо подорожает.

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