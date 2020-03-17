Президент России Владимир Путин удивился росту цен на бензин в стране. Об этом он сказал во время встречи с кабмином, передает РИА Новости.

«Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44 процента. Сейчас уж не говорю — цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне», — сказал президент.

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Ранее в марте участники ОПЕК и Россия не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти и не продлили действующие ограничения. Это повлекло за собой обрушение цен на нефть и ослабление рубля. Замминистра финансов Алексей Сазанов говорил тогда, что стоимость топлива также не вырастет. Власти объясняют стабильность цен на топливо наличием специального защитного механизма, который позволяет исключить влияние на него резкого роста и падения стоимости нефти.

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