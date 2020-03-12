Президент США Дональд Трамп восхитился ценами на нефть в ходе общения с журналистами в Вашингтоне. Об этом пишет РИА Новости.

По словам американского лидера, цены на нефть сейчас такие, о которых он мог только мечтать. Он отметил, что теперь снизятся цены на бензин, а также сократятся налоги.

Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Сальманом Аль Саудом. «Я спросил у него, что происходит. У них разногласия с Россией. Это то, что опустило нефтяные цены», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что Трамп встречался с российскими официальными лицами, близкими Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на рынке из-за падения цен на нефть.

6 марта участники ОПЕК и Россия не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти и не продлили действующие ограничения. Причиной стала позиция Москвы, которая посчитала договор невыгодным, так как с его помощью дополнительные объемы сланцевой нефти на рынки выводят США. В Кремле заверили, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы пережить нестабильность на рынке.

В четверг, 11 марта, курс доллара превысил отметку в 74 рубля, что стало рекордным показателем с марта 2016 года. Курс евро вырос до 83,58 рубля.

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