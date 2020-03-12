Стало известно о переговорах Трампа с приближенными Путина из-за нефти

Президент США Дональд Трамп встречался с российскими официальными лицами, близкими Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на рынке из-за падения цен на нефть. Об этом стало известно Politico. Газета ссылается на два источника, знакомых с ситуацией, но имена российских участников переговоров не раскрываются, равно как и детали обсуждения.

Известно только, что Трамп также говорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Сальманом Аль Саудом на тему волатильности энергорынка. В то же время в Белом доме эту информацию не подтвердили.

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Сделка ОПЕК+ развалилась по инициативе России, это привело к резкому снижению цен на нефть и обвалу рубля. В Кремле заверили, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы пережить нестабильность на рынке.

В четверг, 11 марта,курс доллара превысила отметку в 74 рубля, что стало рекордным показателем с марта 2016 года. Курс евро вырос до 83,58 рубля.

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