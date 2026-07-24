Зеленский рассказал об улучшившем отношения с Трампом разговоре

Зеленский: Отношения с Трампом улучшились после короткой беседы в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда их отношения с американским лидером Дональдом Трампом улучшились после скандала в Овальном кабинете Белого дома в феврале 2025 года. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram.

Зеленский заявил, что в апреле 2025 года они провели с Трампом короткую беседу в Ватикане.

«Я был очень рад услышать его. Он меня выслушал, и я его тоже выслушал. Между нами возникло что-то вроде "мы не будем к этому возвращаться", но это было очень хорошо. Многие жизни зависят от отношений и диалога», — сообщил украинский лидер.

Ранее Зеленский встретился с руководством компании Raytheon. Он отметил, что Украина займется с компанией совместным производством ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.