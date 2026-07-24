Генерал-майор назвал место запуска дронов ВСУ по Санкт-Петербургу

Генерал-майор Попов: Дроны ВСУ могли лететь в Санкт-Петербург из Эстонии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить дроны по Ленинградской области и Санкт-Петербургу из Эстонии. Место запуска украинских беспилотников назвал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

«Я не исключаю, что запуски осуществлялись с территории Эстонии, где есть полигоны и базы НАТО. Там, кстати, украинские специалисты не только проходят обучение у западных инструкторов, но уже и сами выступают в роли практиков-наставников», — указал Попов.

По его словам, для запуска дронов ВСУ также могли использовать гражданские суда в акватории Финского залива. Для подобной операции украинские военные задействовали рыболовецкие или прогулочные шхуны под флагом нейтральной страны, добавил генерал-майор.

Ночью 24 июля Ленинградская область подверглась атаке ВСУ. Губернатор Александр Дрозденко сообщал, что при ударе по складскому комплексу ранения получили три человека. Во время налета один беспилотник врезался в склад птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района — в здании частично обрушились конструкции.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что Северная столица также подверглась налету украинских дронов. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.