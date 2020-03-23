В России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса

Владельцы российских АЗС предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса. На фоне пандемии Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев нескольких независимых сетей заправочных станций и оптовых продавцов топлива, ожидает снижения спроса на нефтепродукты из-за мер правительства по ограничению передвижений людей, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на письмо президента НТС Павла Баженова.

В связи с этим НТС обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль по производству, продаже и перевозке бензина, а также других нефтепродуктов. В письме, адресованном главе правительства, говорится, что бензин, газомоторное и дизельное топливо являются «стратегически значимым продуктом», благодаря которому, в частности, обеспечиваются поставки продуктов питания и лекарств.

Поддержка со стороны государства, уверен Баженов, позволит не только не допустить спекулятивного роста цен, но и обеспечит своевременное снабжение продовольственных магазинов, аптек, больниц и других социально значимых объектов.

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В своем обращении президент НТС, в частности, просит об отсрочке кредитов, налогов и демпфера, который позволял сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке при более высоких ценах на нефть и поддерживал рентабельность российских НПЗ. Эта и другие меры позволят «предупредить убытки и риск закрытия предприятий российского топливного рынка», добавил Баженов.

Ранее депутат, член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить цены на топливо для населения. По его словам, удешевление бензина и дизтоплива на автозаправках может стать одним из элементов социальной поддержки населения. Кроме того, парламентарий предположил, что эта мера позволит снизить цены на продукты за счет уменьшения затрат на транспортную логистику.

В марте начался обвал цен на нефть. Отягощающим фактором для сырья стали снижение спроса на фоне эпидемии коронавируса и остановка предприятий. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля.

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