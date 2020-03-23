В России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса

Владельцы российских АЗС предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса. На фоне пандемии Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев нескольких независимых сетей заправочных станций и оптовых продавцов топлива, ожидает снижения спроса на нефтепродукты из-за мер правительства по ограничению передвижений людей, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на письмо президента НТС Павла Баженова.
В связи с этим НТС обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль по производству, продаже и перевозке бензина, а также других нефтепродуктов. В письме, адресованном главе правительства, говорится, что бензин, газомоторное и дизельное топливо являются «стратегически значимым продуктом», благодаря которому, в частности, обеспечиваются поставки продуктов питания и лекарств.
Поддержка со стороны государства, уверен Баженов, позволит не только не допустить спекулятивного роста цен, но и обеспечит своевременное снабжение продовольственных магазинов, аптек, больниц и других социально значимых объектов.
В своем обращении президент НТС, в частности, просит об отсрочке кредитов, налогов и демпфера, который позволял сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке при более высоких ценах на нефть и поддерживал рентабельность российских НПЗ. Эта и другие меры позволят «предупредить убытки и риск закрытия предприятий российского топливного рынка», добавил Баженов.
Ранее депутат, член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить цены на топливо для населения. По его словам, удешевление бензина и дизтоплива на автозаправках может стать одним из элементов социальной поддержки населения. Кроме того, парламентарий предположил, что эта мера позволит снизить цены на продукты за счет уменьшения затрат на транспортную логистику.
В марте начался обвал цен на нефть. Отягощающим фактором для сырья стали снижение спроса на фоне эпидемии коронавируса и остановка предприятий. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения