В России попросили не ждать падения цен на бензин

Резкое падение стоимости нефти не приведет к тому, что в России начнется падение цен на бензин. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал глава Минэнерго Александр Новак, передает ТАСС.

Он попросил не ждать изменений в этом вопросе, объяснив, что действующая система ценообразования не позволяет сделать бензин дешевле. Основная задача, по словам Новака, не допустить, чтобы рост стоимости топлива превысил уровень инфляции.

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«Сегодня цены на заправках растут не выше инфляции. Если брать год к году, то на автобензины цена выше, чем в прошлом год, всего на 2 процента, а на дизельное топливо — на 1,4 процента», — объяснил министр преимущества такой ситуации. Новак подчеркнул, что его ведомство внимательно следит за ситуацией на АЗС, чтобы не допустить дефицита топлива.

Сразу после падения цен на нефть замминистра финансов Алексей Сазанов пообещал, что снижения цен на бензин не будет, однако и вырасти они не должны.

В конце марта ситуация на нефтяном рынке привела к тому, что бензин в Европе стал значительно дешевле, чем в России. По прогнозам экспертов, даже с учетом пошлины импорт топлива будет выгоден для АЗС. Однако, как утверждают источники в Минфине, правительство намерено не допустить импорта, что в последний раз было в 1990-е годы, с помощью введения заградительной пошлины на зарубежный бензин.

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