Завышение цен на имбирь и лимоны в России проверят

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит завышение цен на имбирь, лимоны и чеснок в России после публикаций в интернете. Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, резкое удорожание продуктов для укрепления иммунитета на фоне пандемии коронавируса может повлечь нарушения прав потребителей.

Газета «Ведомости» ранее написала, что в России взлетели закупочные цены на имбирь и лимоны. По некоторым данным, цены на имбирь выросли в пять раз, а цены на лимоны — в шесть раз. Рост цен эксперты объявили, с одной стороны, падением рубля, с другой — ажиотажным спросом на фоне коронавируса. Позднее в Госдуме обратились к ФАС и Генпрокуратуре с просьбой проверить информацию о завышении цен на продукты.

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