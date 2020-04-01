Россиянам назвали альтернативу чесноку для укрепления иммунитета

Чеснок и имбирь, которые россияне начали покупать для укрепления иммунитета в период пандемии коронавируса, можно заменить продуктами с высоким содержанием цинка и различных витаминов. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Вечерней Москвой».

Она отметила, что цинк оказывает противовирусное действие и хорошо усваивается с мясными, зерновыми и бобовыми продуктами, которые являются источниками полноценного белка. Также Королева порекомендовала обогатить рацион морепродуктами.

«Лучше всего цинк усваивается с витамином А, находящимся в составе полезных жиров. Это все нерафинированные масла: оливковое, кукурузное, подсолнечное», — отметила диетолог. Также она выделила полезные свойства витамина Е и витаминов группы В. Отдельно Королева отметила полезные свойства витамина С, который содержится в овощах, фруктах и квашеной капусте и является «прекрасным пробиотиком для кишечника, от которого на 80 процентов зависит качество нашей иммунной системы».

В качестве средства для естественной детоксикации организма Королева посоветовала пить больше жидкости.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей нацпроекта «Демография». Остальные цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.

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