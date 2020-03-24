Россиянам посоветовали мыть купленные продукты вместе с упаковкой

В Роскачестве посоветовали россиянам в целях предотвращения распространения коронавируса мыть с мылом пластиковую, металлическую или стеклянную упаковку купленных в магазине продуктов. Такие рекомендации изложены на сайте организации.

Также в Роскачестве призвали россиян мыть не только упаковку продуктов, но и кухонные поверхности, на которые покупки попадают дома. «Те поверхности, куда вы выкладывали продукты, лучше протереть. Шанс, что вирус попадет на стол или кухонный гарнитур, минимален, но лучше и его свести к минимуму», — говорится в сообщении.

Однако при возможности россиянам посоветовали вообще не ходить в магазин за продуктами, а заказывать еду на дом — по словам ведущего научного сотрудника Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктора Ларичева, так риск контакта с потенциально зараженными коронавирусом людьми будет минимальным.

«Если вы сами пошли в магазин за продуктами, соблюдайте дистанцию от других покупателей. Держитесь подальше от чихающих и кашляющих. <...> Если есть маска, наденьте ее при входе в магазин. В самом магазине, после того как вы взялись за корзинку или тележку, не подносите руки к носу или рту», — пояснил Ларичев.

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения в России возросло до 438. За последние сутки в Москве был зафиксирован 71 новый случай. Более половины зараженных находятся в столице. Глава правительства поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, находящихся в контакте с зараженными коронавирусом.

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