Раскрыт досуг россиян на карантине во время пандемии коронавируса

Российские туристы раскрыли свой досуг во время пребывания на карантине из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно результатам исследования, большинство россиян воспользовались ситуацией, чтобы сделать давно задуманный ремонт или генеральную уборку. Не менее число участников опроса заметили, что уделяют больше времени учебе или работе. «Как раз напишу дипломную работу», «Только закончила разгребать рабочую почту. Вечером коллеги привезли служебный телефон, бумаги и разные вкусности, чтобы поддержать», — говорили они.

Кроме того, многие путешественники нашли время, чтобы прочитать новые книги или досмотреть начатые сериалы, а также поиграть в компьютерные игры. В целом помещенные на карантин граждане относятся к ситуации спокойно. «Две недели — отличные каникулы! Главное, чтобы воду, тепло, электричество и интернет не отключили», — заявил один из них.

20 марта сообщалось, что главные тревоги российских туристов во время пандемии коронавируса связаны с возвратом авиабилетов. К самым популярным поисковым запросам путешественников на эту тему относятся: «закрыли границу, отменили рейс — нужен возврат», «рейс не отменили, страну не закрыли, но нужен возврат», «продавец отказывается возмещать сумму полностью», «долго не отвечает продавец билетов» и «закрыли границу, ничего не летает: как добраться домой».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!