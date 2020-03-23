Российским отелям предрекли миллиардные потери из-за коронавируса

Российскому рынку гостиничных услуг предстоит очень сложный период и колоссальные потери из-за пандемии коронавируса и резкого падения национальной валюты. Об этом говорится в сообщении управляющей компании «РосинвестОтель», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По оценке экспертов, из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 и резкого падения курса рубля в России могут прекратить работу до четверти малых гостиничных объектов, если ситуация не изменится в лучшую сторону в самое ближайшее время. Наибольшему риску подвержены отели на 10−25 номеров и несетевые объекты, работающие на арендованных площадках.

«Прогноз на апрель неутешительный: рынок может просесть на 60 процентов, что, безусловно, критично для индустрии — границы закрыты, зарубежного трафика нет, компенсировать его внутренним туризмом невозможно, — предрекают в «РосинвестОтель». — По скромным подсчетам, российские отели за лето потеряют 2,5−3,5 миллиарда рублей. Даже если пандемию удастся остановить до лета, потери рынка будут колоссальными, и быстро отыграть их не получится».

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Если же распространение коронавируса не прекратится до лета, несетевые отели, которые не смогут договориться об отсрочке арендной платы, начнут закрываться, а крупные игроки опечатают часть номеров и отправят сотрудников в неоплачиваемые отпуска, предполагают эксперты. Кроме того, часть отелей рискуют отойти банкам за долги по кредитам.

По информации «РосинвестОтель», пока сильнее всего от паники, вызванной пандемией, пострадали гостиничные рынки Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и отчасти Казани: эти города принимали основной поток иностранных постояльцев.

Ранее в марте в отечественной Федерации рестораторов и отельеров заявили, что цены на проживание в гостиницах крупных российских городов могут упасть на 50-60 процентов из-за ситуации с коронавирусом.

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Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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