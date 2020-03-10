Туристы остановились в грузинском отеле и бесследно пропали

В грузинском Кутаиси двое туристов бесследно пропали после того, как остановились в одном из местных отелей. Об этом сообщает «Рустави-2».

Согласно информации телеканала, полиция, в частности, ведет поиски 23-летнего жителя Нидерландов, которого в последний раз видели вечером в субботу, 7 марта, в ресторане «Барака» в центре города. Известно, что камеры наблюдения зафиксировали его в районе моста Руставели.

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По словам друга, они с нидерландцем вместе были в ресторане, после чего разделились, однако в гостиницу он не вернулся. «Они пробыли у нас около одного часа, поужинали, немного выпили, но не столько, чтобы не могли затем передвигаться», — подтвердили в ресторане.

Как уточняет «Интерфакс», ранее в Грузии пропала еще одна постоялица того же отеля — туристка из Ирана, местонахождение которой неизвестно также с 7 марта. Отмечается, что в МВД страны пока не комментируют информацию о произошедшем.

12 февраля сообщалось, что туристка, путешествовавшая в одиночку по Новой Зеландии, исчезла в национальном парке при загадочных обстоятельствах. Ее путешествие должно было занять четыре часа. Однако девушка не возвращалась домой в течение четырех дней, и ее семья забила тревогу.

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