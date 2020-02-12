Путешествовавшая в одиночку туристка исчезла при загадочных обстоятельствах

Туристка, путешествовавшая в одиночку по Новой Зеландии, исчезла в национальном парке при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает Metro.

32-летняя Стефани Симпсон (Stephanie Simpson) отправилась в поход по парку Маунт-Эспиринг в пятницу, 7 февраля. Ее путешествие должно было занять четыре часа. Однако девушка не возвращалась домой в течение четырех дней, и ее семья забила тревогу.

По словам родственника, Симпсон ходила в поход почти каждые выходные и была подготовлена к физической нагрузке такого рода. «Она очень веселая и целеустремленная. Она имеет огромный опыт в активном отдыхе. Мы просим каждого, кто обладает какой-либо информацией, помочь нам», — призвал он.

Согласно информации источника, 7 февраля в национальном парке прошел сильный дождь, который вызвал наводнения в некоторых частях парка. Кроме того, в день исчезновения Симпсон в реке были найдены мертвыми двое других туристов.

Ранее туристка из Великобритании пропала во время поездки в Камбоджу, на которую она копила в течение двух лет. 21-летняя Амелия Бэмбридж (Amelia Bambridge) отправилась в путешествие на остров Ко-Ронг в одиночку. В четверг, 24 октября, девушка посетила пляжную вечеринку, после которой бесследно исчезла.

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