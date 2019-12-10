Стали известны последние слова бесследно исчезнувшего в Таиланде туриста

Польский турист успел связаться со своими друзьями незадолго до того, как он бесследно исчез во время плавания на байдарках в Таиланде. Об этом пишет The Bangkok Post.

Инцидент произошел днем в субботу, 7 декабря, в районе Раваи на юге Пхукета. Семеро путешественников арендовали четыре прогулочные лодки, однако на пляж вернулись только три. 27-летний Матеуш Юшкевич пропал (Mateusz Juszkiewicz) вместе со спутницей, 23-летней Виракан Сиривипакорн (Veerakan Sirivipakorn).

Участники группы рассказали, что последними словами поляка стала информация о его местонахождении. Юшкевич сообщил, что его каяк находится далеко от берега, и они с девушкой никак не могут вернуться. Также он отправил друзьям свое местоположение. После этого Юшкевич не выходил на связь.

Местная полиция ведет поиски пропавших путешественников.

11 ноября родственники 18-летнего туриста, который перестал выходить на связь в конце мая во время путешествия по Австралии, получили доступ к учетной записи пропавшего в Google и узнали о его последних сообщениях и запросах. Как стало известно близким, перед исчезновением он отправил сводной сестре сообщение в WhatsApp с текстом Merci и смайликом.

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