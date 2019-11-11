Опубликовано последнее сообщение бесследно пропавшего в походе туриста

Родственники 18-летнего Тео Хейза (Theo Hayez), который перестал выходить на связь в конце мая во время путешествия по Австралии, получили доступ к учетной записи пропавшего в Google и узнали о его последних сообщениях и запросах. Об этом пишет Daily Mail.

Как стало известно близким Хейза, перед исчезновением он отправил сводной сестре сообщение в WhatsApp с текстом Merci и смайликом. Кроме того, история поиска указывала на то, что путешественник отчаянно искал дорогу к своему хостелу Wake Up!. Однако, согласно данным Google Карт, он свернул не в ту сторону и добрался до пляжа рядом с утесами, после чего сигнал его устройства пропал.

Родные Хейза считают, что в ночь исчезновения он не был один, и надеются, что рано или поздно они отыщут людей, которые видели пропавшего. Последний раз его видели 31 мая, когда турист выходил из ночного клуба Cheeky Monkey в курортном городе Байрон-Бей в штате Новый Южный Уэльс.

В октябре пропавшая туристка из Великобритании Амелия Бэмбридж (Amelia Bambridge), которая два года копила на путешествие в Камбоджу, была найдена мертвой. Тело 21-летней англичанки обнаружили в открытом море неподалеку от границы с Таиландом, в 48 километрах от острова Кох Ронг, где ее последний раз видели живой восемь дней назад.

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