Копившую два года на путешествие туристку нашли мертвой

Пропавшая туристка из Великобритании Амелия Бэмбридж (Amelia Bambridge), два года копившая на путешествие в Камбоджу, найдена мертвой. Об этом сообщает Daily Mail.

Тело 21-летней англичанки обнаружили около острова Кох Чхлам неподалеку от границы с Таиландом в 48 километрах от острова Кох Ронг, где ее в последний раз видели живой восемь дней назад. Об этом сообщил начальник местной полиции Чуон Нарин.

Погибшую обнаружили рыбаки среди прибрежных скал. Девушку уже опознал ее брат Гарри Бэмбридж (Harry Bambridge), который участвовал в поисковой операции. Всего в поисках англичанки участвовало более 100 человек, включая военных водолазов.

«Я только что видел ее и могу подтвердить, что это моя маленькая сестра Амелия. Мне так жаль всех ее друзей и семью, я очень устал. Прости меня, Амелия Бэмбридж, увидимся в раю», — написал ее брат в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Амелия Бэмбридж пропала в четверг, 24 октября. Девушка посетила пляжную вечеринку, после чего должна была вернуться в хостел, а на следующий день отплыть на материк. Однако после вечеринки ее никто больше не видел. Рюкзак с ее вещами, телефоном и банковскими картами был обнаружен на скалах в 40 метрах от гостевого дома, в котором она остановилась.

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