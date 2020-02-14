Исчезнувшую при загадочных обстоятельствах туристку нашли мертвой

Туристку, которая путешествовала в одиночку по Новой Зеландии и исчезла в национальном парке при загадочных обстоятельствах, нашли мертвой. Об этом пишет Daily Mail.

Тело 32-летней Стефани Симпсон (Stephanie Simpson) обнаружили неподалеку от того места, где ее видели в последний раз неделю назад — в национальном парке Маунт-Аспиринг на Южном острове. До этого спасатели отыскали ее походный рюкзак и обувь.

По данным участников поисковой операции, никаких явных признаков, свидетельствующих о причинах смерти, выявлено не было.

Родственники Симпсон рассказали, что туристка предпочитала активный отдых и имела большой опыт в походах.

Ранее сообщалось, что путешествие Симпсон должно было занять четыре часа. Однако девушка не возвращалась домой в течение четырех дней, и ее семья забила тревогу. Согласно информации источника, накануне ее исчезновения в национальном парке прошел сильный дождь, который вызвал наводнения в некоторых частях парка. Кроме того, в день исчезновения Симпсон в реке были найдены мертвыми двое других туристов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!