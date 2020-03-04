В России допустили падение цен на отели из-за коронавируса

Цены на проживание в гостиницах крупных российских городов могут упасть на 50-60 процентов из-за ситуации с коронавирусом. Об этом рассказали в Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) «Известиям».

В основном речь идет об отелях, принимавших китайских туристов в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Иркутске, Хабаровске. Номера в других гостиницах могут подешеветь на 20-30 процентов.

Как пишет издание, гости из Китая составляли около трети всего въездного потока в Россию. При этом на Байкале и Дальнем Востоке, где туристов из КНР еще больше, сокращение спроса заметнее.

По словам руководителя департамента апарт-отелей Becar Asset Management Евгении Гиль, туристический рынок в Санкт-Петербурге уже находится на пороге паники. В среднем цены за номер упали на десять процентов.

Материалы по теме «Если человек адекватен — он изолирует сам себя» Россиян силой отправляют в карантин и грозят полицией из-за коронавируса. Законно ли это?

Ранее специалисты Сбербанка составили сценарии распространения коронавируса в России. Эксперты считают, что возможны две волны коронавируса — весной и осенью. При этом глава Сбербанка Герман Греф заявил, что во всех сценариях ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран.

Согласно последним данным, новым типом коронавируса в мире заразились более 94 тысяч человек, более трех тысяч скончались. В России известно о шести случаях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!