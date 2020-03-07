В Китае обрушилось здание отеля с находившимися на карантине постояльцами

В китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля. Об этом сообщает РИА Новости.

У находившихся в отеле постояльцев подозревали коронавирус. Кроме того, в гостинице могли быть иностранцы.

К настоящему моменту удалось спасти 16 человек, пока неизвестно, сколько людей остается под завалами.

Причина обрушения пока неизвестна, название отеля не приводится. Информации о погибших или раненых пока не поступало. Поисково-спасательная операция продолжается.

В мире пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, заболели более 100 тысяч человек, скончались 3460 человек, а более 55,5 тысячи вылечились. В России на 7 марта зафиксированы 13 случаев заражения. Среди них трое иностранцев на территории страны: двое граждан Китая и один итальянский студент. Вирус обнаружили у трех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и перевезенных в Казань. На лечении также находятся шесть заболевших в Москве и один — в Нижнем Новгороде.

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