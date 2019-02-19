Веревочный мост с туристами рухнул в Китае

澎湃新闻 / YouTube

Туристы порвали канатный мост в провинции Гуандун в Китае. Об этом сообщает издание The Sun.

На видео, снятом очевидцами, шестеро путешественников переходят по мосту на другую сторону реки и внезапно начинают прыгать на нем и раскачивать конструкцию. Спустя несколько мгновений мост рвется, а туристы повисают в воздухе, благодаря карабинам, прикрепленным к канату.

В результате инцидента мост закрыли для посещения на неопределенный срок. Всех туристов спасли.

Ранее в феврале сообщалось, что дорожки Великой Китайской стены покрылись льдом, который затруднял посещение достопримечательности. Очевидцы засняли на камеру скользящих по стене туристов. На видео одна из туристок скользит по каменистому склону вниз, а на следующих кадрах люди падают на четвереньки, чтобы заползти наверх.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!